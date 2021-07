Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheune gerät in Brand

Bocholt (ots)

Am Samstag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.45 Uhr wegen des Brandes in einer Lagerhalle bzw. Scheune an der Siegeheidestraße alarmiert. In dem Gebäude waren Baumaterialien und ca. 60 Heuballen gelagert. Letztere waren aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

