Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer bestreiten "Rennen"/ Weitere Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Sich und andere in Gefahr gebracht haben sollen zwei Autofahrer am Dienstag in Gronau. Eine Zeugin hatte gegen 12.35 Uhr die Polizei verständigt: Zwei hochmotorisierte Fahrzeuge seien auf der Hermann-Ehlers-Straße und der Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup unterwegs gewesen. Die Fahrer hätten dabei stark beschleunigt und mehrmals andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst in gefährlicher Weise überholt. Der Gegenverkehr habe teils ausweichen und abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Polizeibeamte konnten die beiden beteiligten Fahrzeuge an einer Tankstelle antreffen. Die beiden Fahrer erklärten, keine Verkehrsverstöße begangen zu haben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und erhoben von den 20 und 19 Jahre alten Niederländern eine Sicherheitsleistung. Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere zum Ausweichen beziehungsweise Abbremsen gezwungene Autofahrende, sich unter Tel. (02562) 9260 beim Verkehrskommissariat zu melden.

