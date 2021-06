Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Junge verletzt

Bullifahrer fährt weiter

Ahaus-Alstätte (ots)

Am Freitag befuhr ein 10 Jahre alter Junge aus Ahaus nach eigenen Angaben mit seinem Fahrrad die Gronauer Straße. Gegen 16.00 Uhr sei der Fahrer eines weißen VW Bulli, der die Gronauer Straße in gleicher Richtung befahren habe, nach rechts in die Straße "Am Bahnhof" abgebogen, ohne auf ihn zu achten. Der Junge fuhr gegen die rechte Seite des Transporters und stürzte. Der Bullifahrer, so der 10-Jährige, sei ausgestiegen und nach den Worten "Ich habe dich nicht gesehen" weitergefahren. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 25 Jahre alt, blonde gelockte Haare, dunkelgraue Arbeitskleidung. Auf dem Bulli mit silberfarbenen Felgen befand sich eine Firmenaufschrift. Der Junge war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

