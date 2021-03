Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Montag in Bocholt bei einem Auffahrunfall zugezogen. Dazu war es gegen 18.25 Uhr auf der Bundesstraße 473 gekommen: Eine 27-Jährige war dort mit ihrem Wagen in Richtung Bocholt unterwegs. An der Einmündung der Auffahrt zur B67 in Richtung Wesel hielt die Bocholterin an, da die Ampel dort Rot zeigte. Ein hinter ihr fahrender 87-Jähriger bemerkte das zu spät und prallte mit seinem Auto auf. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Bocholter in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

