Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Roller fährt zu schnell

Gronau (ots)

Er habe den Roller so vor einigen Monaten gekauft, in dem Wissen, dass einige Veränderungen von dem Vorbesitzer vorgenommen worden waren, gab ein 17-Jähriger an, als Polizeibeamte ihn am Dienstagmorgen anhielten. Zu der Kontrolle hatten sich die Polizeibeamten entschlossen, nachdem der Gronauer mit rund 80 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft auf der Vereinsstraße vor ihnen hergefahren war. Die Fahrerlaubnis des 17-Jährigen reichte nicht aus, um das Leichtkraftrad zu fahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

