Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro haben unbekannte Täter am Sonntag in Gronau an einem parkenden Wagen angerichtet. Sie zerkratzten das Fahrzeug rundum. Der verhältnismäßig hohe Schaden ist auf das Ausmaß der Kratzer und die Sonderlackierung des Fahrzeugs zurückzuführen. Das Geschehen spielte sich zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr an der Buterlandstraße ab. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

