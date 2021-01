Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Tor mitgenommen

Raesfeld (ots)

Am helllichten Tag hat ein Unbekannter am Samstag in Raesfeld-Erle ein Metalltor an sich gebracht. Zu der Tat kam es gegen 10.35 Uhr an der Straße Friedholt. Einer der Täter rief einem Zeugen noch "Sandstrahl" zu, als er das Gartentor in einen Transporter verlud. Der Unbekannte war circa 35 bis 45Jahre alt, von normaler Statur, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und besaß ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann war mit einem Bulli mit orangefarbener Aufschrift "KTM" unterwegs. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

