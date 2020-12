Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verstoß gegen Corona-Schutzregeln

BocholtBocholt (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte auf der Franzstraße einen Pkw, in dem vier in Bocholt wohnhafte Männer im Alter von 24 bis 29 Jahren saßen. Da die vier Männer aus vier verschiedenen Haushalten stammten, leiteten die Beamten vier Bußgeldverfahren ein und gestatteten die Weiterfahrt mit maximal zwei Personen. Die vier polizeibekannten Männer reagierten aggressiv und gaben vor, die Regeln zur Kontaktbeschränkung nicht gekannt zu haben.

