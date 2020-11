Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Streit endet mit Unfallschaden - Zeugen gesucht

GronauGronau (ots)

Am Samstag kam es in Gronau zu einem Verkehrsunfall auf der Ochtruper Straße / Heerweg. Der Fahrer eines silberfarbenen BMW mit Ahauser Kennzeichen habe ihn abgedrängt, nachdem dieser ihn von rechts überholt hatte, gab ein 23-jähriger Gronauer an. Er sei ausgewichen und gegen einen Bordstein gefahren, ergänzte der Geschädigte. Dieser war mit einem schwarzen VW Polo unterwegs. Die Unfallsituation hatte eine Vorgeschichte. Wenige Minuten zuvor kam es auf dem Parkplatz eines amerikanischen Schnellrestaurants zu einem Streit, infolge dessen der Gronauer davonfuhr. Der Unbekannte folgte und es kam gegen 23.00 Uhr zu dem Verkehrsunfall. Zur Unfallstelle kamen noch zwei weitere Fahrzeuge. Die Insassen stiegen aus und schlugen auf das Auto des Gronauers ein. Der Fahrer des BMW entfernte sich schließlich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die anderen Unbekannten flüchteten ebenfalls vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

