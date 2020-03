Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Tachos entwendet

Bocholt (ots)

Zwei Pedelec-Tachos und einen Akku, jeweils Marke Batavus, haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt gestohlen. Die Zweiräder hatten in einer unverschlossenen Gartenhütte auf einem Grundstück am Fliederweg gestanden. Die Polizei bittet unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise an die Kripo in Bocholt.

