Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Motorsäge und mehr entwendet

Raesfeld (ots)

Werkzeug haben Unbekannte aus der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebs in Raesfeld gestohlen. Die Unbekannten hatten sich an einem Vorhängeschloss zu schaffen gemacht, um in das Gebäude auf einem Grundstück am Möllenweg hineinzukommen. Sie ließen eine Motorsäge und einen Freischneider der Marke Stihl sowie eine Flex der Marke Bosch mitgehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 25.02.2020, 16.00 Uhr, und Samstag, 29.02.2020, 13.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

