Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diesel-Diebstahl

Bocholt (ots)

Rund 200 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt aus einem Lkw abgezapft. Die Täter hatten sich an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht, das auf einer Abstellfläche hinter einem Firmengebäude an der Robert-Bosch-Straße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

