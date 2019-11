Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Gronau (ots)

Positiv auf Kokain schlug ein Drogenvortest bei einem Mofafahrer an. Die Polizei stoppte den 39-Jährigen am Mittwochabend auf der Losserstraße in Gronau. Ein Arzt entnahm dem Fahrer auf der Polizeiwache Gronau eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

