Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahrradcomputer gestohlen

Gescher (ots)

Erneut ist es in Gescher wieder zum Diebstahl eines Fahrradcomputers gekommen. Der Geschädigte hatte sein E-Bike am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 16.35 Uhr an einem Verbrauchermarkt an der Hofstraße abgestellt. In diesem Zeitraum entwendeten die Täter das Gerät der Marke Bulls. Zu einer ähnlich gelagerten Tat war es wie berichtet bereits am Montag ebenfalls in der Hofstraße gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

