POL-BOR: Stadtlohn - Korrektur zu: "Geparkter Pkw beschädigt/Unfallflucht"

Stadtlohn (ots)

In der Meldung "Stadtlohn - Geparkter Pkw beschädigt/Unfallflucht" vom Dienstag, 03.09.2019, ist irrtümlich der Dienstag als Tag des Unfalls genannt worden. Dieser ereignete sich jedoch am Montag. Korrigierter Originaltext: Ein Sachschaden von 2.000 Euro ist bei einem geparkten Pkw in Stadtlohn entstanden. Der Verursacher ist flüchtig. Am Montag gegen 17.00 Uhr stellte die Stadtlohnerin ihren blauen VW Passat auf den Parkplatz am Ärztehaus in Stadtlohn ab. Bei der Rückkehr gegen 17.30 Uhr war das Fahrzeug an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561) 9260.

