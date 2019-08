Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Friseursalon

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Friseursalon auf der Adenauerallee ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und richteten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Mit einer Diebesbeute in Höhe von sechs Euro verließen die Täter das Geschäft in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell