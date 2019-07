Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Radfahrerin leicht verletzt

Velen (ots)

Mit seinem Wagen hat ein Autofahrer am Dienstag in Velen-Ramsdorf eine Autofahrerin erfasst. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Zu dem Unfall war es gegen 12.15 Uhr gekommen, als ein 40 Jahre alter Rheder mit seinem Wagen von der Siemensstraße nach rechts in die Straße "Zum Lünsberg" abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrrad der 63-Jährigen: Die Velenerin hatte den Radweg an der Straße "Zum Lünsberg" aus Richtung Südring kommend befahren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell