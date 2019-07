Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Gegen Baum geprallt

Borken-Burlo (ots)

Eine 64-jährige Autofahrerin verlor am Mittwochnachmittag infolge eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie hatte gegen 13.45 Uhr die Borkener Straße von Borken kommend in Richtung Burlo befahren. Innerhalb einer 80 km/h Zone, anfangs einer langgezogenen Rechtskurve, kam sie nach links von der Straße ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei so stark deformiert, dass Rettungskräfte der Feuerwehr die 64-Jährige mit Rettungsgeräten aus ihrem Wagen befreien mussten bevor sie die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen konnten. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

