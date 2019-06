Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Anscheinswaffe ins Schnellrestaurant

Bocholt (ots)

Am Samstag beobachtete ein Gast eines Schnellrestaurants an der Straße Im Königsesch gegen 17.45 Uhr einen jungen Mann, der augenscheinlich eine Waffe dabei hatte - mal im Hosenbund, mal in die Jacke eingewickelt. Der Zeuge informierte die Polizei, die den jungen Mann (17/Bocholt) und dessen Begleiter (16/Bocholt) überprüfte. Bei der Waffe handelte es sich um eine Anscheinswaffe, die sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet und der Jugendliche in die Obhut einer Verwandten übergeben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell