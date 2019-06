Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Ahaus (ots)

Am Samstag wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer gegen 18.30 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf den schräg gegenüberliegenden Parkplatz eines Supermarktes an der Wessumer Staße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 53-jährigen Ahauser, der die Wessumer Straße in Richtung Innenstadt befahren hatte. Die beiden Beifahrerinnen des 53-Jährigen (50-jährige Ahauserin und 20-jährige Stadtlohnerin) wurden ebenso verletzt, wie die beiden Autofahrer. Die 50-Jährige wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen, alle anderen wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell