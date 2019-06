Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendlicher leistet Widerstand

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Familienstreit, bei dem ein stark alkoholisierter 15-Jähriger zugeschlagen und randaliert hatte. Er hatte sich dabei verletzt, so dass eine ärztliche Behandlung notwendig war. Der Jugendliche beleidigte sowohl die Rettungssanitäter als auch die Polizeibeamten dauerhaft, Zudem spuckte er um sich und versuchte einen Polizeibeamten auf der Fahrt zum Krankenhaus zu treten und zu beißen. Nach der ärztlichen Versorgung wurde das Jugendamt hinzugezogen und der 15-Jährige in einer Klinik untergebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell