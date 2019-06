Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher kamen mit Einkaufswagen

Ahaus (ots)

Die Einbrecher kamen in der Nacht zum Sonntag mit dem Einkaufswagen - allerdings nicht zum Beutetransport, sondern um damit den Glaseinsatz der Eingangstür einer Gaststätte an der Tembrinkstraße zu zerstören. Entwendet wurde Bargeld. Das Geschehen trug sich gegen 04.00 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell