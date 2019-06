Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Im Kreisverkehr Up de Welle/Hemdener Weg in Bocholt-Stenern hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 19.00 Uhr eine Radfahrerin erfasst. Der 70-jährige Bocholter hatte mit seinem Pkw in den Kreisverkehr einfahren wollen, in dem sich bereits die 20-jährige Bocholterin befand. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 550 Euro.

