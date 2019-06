Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Flucht endet mit Unfall

Isselburg (ots)

Erst flüchtete er mit seinem Auto, nach einem Unfall rannte er schließlich noch zu Fuß weg: Nichts genützt hat das einem 29 Jahre alten Autofahrer am Sonntag in Isselburg. Das Geschehen hatte seinen Ausgang gegen 09.26 Uhr genommen: Der Bad Hersfelder wollte sich zu diesem Zeitpunkt in Isselburg einer Kontrolle entziehen. Seine Flucht führte ihn über die B67 und die Deichstraße, verfolgt von Kräften des Zolls, der Kreispolizeibehörde Borken und der Bundespolizei. Auf der Deichstraße verlor ein Vorderreifen am Fahrzeug des 29-Jährigen die Gummierung. Der Mann fuhr dennoch auf der Felge weiter und nahm in Kauf, dass sich weitere Fahrzeugteile lösten, darunter die vordere Stoßstange. An der Einmündung Deichstraße/Kampkesdeich stieß der Wagen schließlich mit dem Auto eines 33-jährigen Isselburgers zusammen. Der 29-Jährige nahm nun Reißaus und lief in Richtung des Werther Ortskerns. An der Einmündung der Binnenstraße holten die Beamten ihn ein und überwältigten den alkoholisierten Fahrer, bei dem ein Test zudem positiv auf Kokain anschlug. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache zwei Blutproben, um den Alkohol- und Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Sie stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 25.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell