Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Mit 164 km/h zwischen Ahaus und Vreden unterwegs

Kreis Borken (ots)

Eine große Gefahr für sich und andere hat ein Autofahrer in der vergangenen Woche im Kreis Borken in Kauf genommen: Sein Fahrzeug war mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h auf der L 560 außerorts zwischen Ahaus und Vreden unterwegs - erlaubt ist an der betreffenden Stelle maximal Tempo 100.

Kein Kavaliersdelikt: Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle dar, bei denen es nicht selten zu schwerwiegenden Folgen kommt - auch bei Unbeteiligten. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken kämpft weiter gegen den gefährlichen Bleifuß auf dem Gaspedal. 26.958 Fahrzeuge haben die Beamten zwischen dem 23. und dem 28. Mai kontrolliert - rund sechs Prozent waren zu schnell unterwegs. In 1.253 Fällen wurde ein Verwarngeld fällig, 264 mal schrieben die Beamten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Drei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Dazu gehört auch ein Autofahrer, der außerorts in Rhede mit 154 km/h statt der dort erlaubten 100 km/h über die B 67 raste. In die Negativliste der besonders hohen Überschreitungen reihen sich auch zwei weitere Fälle ein: In Borken war ein Wagen innerorts mit 80 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf der Heidener Straße unterwegs, in Gescher lag ein Fahrer innerorts um 28 km/h über dem Höchstwert von 50 km/h, der auf dem betreffenden Abschnitt des Holtwicker Damms gilt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell