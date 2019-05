Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Einbiegen zusammengestoßen

Borken (ots)

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Samstag gegen 06.15 Uhr in Borken ereignet: Ein 25 Jahre alter Borkener wollte von einem Parkplatz nach links in die Gelsenkirchener Straße abbiegen. Er stieß dabei mit dem Wagen einer 37-jährigen Heidenerin zusammen, die auf der Gelsenkirchener Straße in Richtung Neue Kämpe unterwegs war. Sie erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 12.000 Euro.

