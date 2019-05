Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ahaus (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Ahaus ereignet hat. Eine 42-Jährige war gegen 09.35 Uhr mit einem Pkw auf dem Gescher Damm (K35) in Richtung Ahaus unterwegs. Die Stadtlohnerin bremste ab, um nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 62-jähriger Ahauser fuhr mit seinem Fahrzeug auf und schob dabei den vorausfahrenden Wagen in einen Straßengraben.

