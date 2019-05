Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert am Steuer

Borken (ots)

Es roch nicht ohne Grund nach Alkohol, als Polizeibeamte am Sonntagvormittag in Borken einen Autofahrer kontrollierten: Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis, welches auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille schließen lässt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm dem 55-Jährigen eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Fahrt beenden musste bereits am Samstagabend eine 45 Jahre alte Autofahrerin auch in Borken-Weseke: Das Ergebnis des Alkoholtests fiel hier noch höher aus und deutet auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 1,8 Promille hin. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe; die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell