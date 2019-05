Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Aufmerksamer Taxifahrer verhindert Schlimmeres

Borken (ots)

Am Dienstag kam es Borken gleich zu einer ganzen Reihe von Telefonanrufen durch "falsche Polizeibeamte". Diese verssuchten auf die bereits oft beschriebene Masche ihre Opfer dazu zu bringen, Bargeld und Wertsachen in vermeintlich sichere Hände zu übergeben. So haben die dreisten Betrüger bereits mehrfach ältere Menschen um deren Erspartes gebracht.

Bis auf einen Fall kannten am Dienstag alle Angerufenen die Masche und beendeten das Gespräch. Eine Seniorin fiel jedoch auf den Trick herein und bestellte ein Taxi, um zu ihrer Bank zu fahren. Der Taxifahrer schöpfte glücklicherweise Verdacht und verständigte die Polizei. So nahm die Sache für die Borkenerin ein gutes Ende.

Es ist leider damit zu rechnen, dass die Betrüger auch weiterhin ihr Unwesen treiben werden. Aufklärung, speziell durch nahe Angehörige, ist die beste Vorbeugung. Die Täter rufen vorzugsweise Seniorinnen und Senioren an.

