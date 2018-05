POL-AUR: Carolinensiel - Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots) - Sonstiges Geschehen

Carolinensiel - Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 3:30 Uhr im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Carolinensiel, Mühlenstraße, ein Feuer ausgebrochen. Der 35jährige Bewohner der Wohnung hatte den Brand entdeckt und zunächst versucht, ihn eigenständig zu löschen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass Lebensgefahr bestehen könnte. Er wurde in eine umliegende Klinik gebracht. Ein Nachbar alarmierte die Rettungskräfte.

Durch den Brand wurde auch das Gebäude beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz war die Feuerwehr Carolinensiel.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell