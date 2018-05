POL-AUR: Norden - Radfahrer bei Abbiegeunfall verletzt; Norden - Zeuge gesucht

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße in Norden ein Radfahrer leicht verletzt. Dieser befand sich im Einmündungsbereich zur Straße am Südring, als ein 60 Jahre alter Mann aus Norden mit einem Lieferwagen dorthin abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 61-Jährige aus Halbemond stürzte und wurde leicht verletzt.

Sonstiges Geschehen

Norden - Zeuge gesucht

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit Ermittlungen in Norden einen Zeugen, der sich am Freitag in einem Hotel in Norden aufgehalten haben soll. Der Mann ist etwa 50 bis 55 Jahre alt und 180 cm groß. Er hat dunkelblondes oder graues Haar, ist hager und braungebrannt. Seine Sprache ist Hochdeutsch. Die Polizei vermutet, dass er sich derzeit im Altkreis Norden oder im Bereich Emden aufhalten könnte, möglicher Weise in einem Hotel oder Pension. Der Zeuge wird gebeten, sich auf einer Polizeidienststelle oder telefonisch bei der Polizei in Norden zu melden, Telefon 04931 9210. Unter dieser Nummer werden auch Hinweise auf den Aufenthalt des Zeugen entgegengenommen.

