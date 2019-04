Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Frau bespuckt Polizisten

Rhede (ots)

In der Nacht zum Montag wollten sich Rettungssanitäter gegen 02.40 Uhr um eine 48-jährige Frau kümmern, die in hilfloser Lage angetroffen worden war. Die 48-Jährige rannte während der Behandlung immer wieder davon und begab sich auf die Fahrbahn. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten reagierte sie aggressiv und wurde schließlich in einem Krankenhaus untergebracht. Als die Beamten die Frau aus dem Streifenwagen holen wollten, spuckte die Frau einem der Polizisten ins Gesicht.

