Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Weitere Sachbeschädigungen

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Stadtlohn zu weiteren Sachbeschädigungen. Die Täter beschädigten Fensterscheiben der Johannesschule (Am Losbergpark) und der Sporthalle an der Burgstraße.

