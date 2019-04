Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Taschendieb im Supermarkt

Rhede (ots)

Opfer eines Taschendiebes wurde am Donnerstagmorgen eine 73-jährige Frau aus Rhede. Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt an der Lindenstraße entwendete ihr der Dieb bzw. die Diebin die Geldbörse aus der Westentasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Erneut wird an dieser Stelle vor den äußerst geschickten Taschendieben gewarnt. Verstauen Sie Ihre Wertsachen sicher und lassen Sie den Dieben keine Chance.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell