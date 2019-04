Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Brand im Keller eines Seniorenheims

Isselburg-Anholt (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen 17.45 Uhr wegen eines Brandes in einem Seniorenheim an der Straße "Am Schievekamp" alarmiert. Im Keller des Gebäudes hatte ein Trockner, nach dem derzeitigen Stand infolge eines technischen Defekts, Feuer gefangen. Menschen wurden nicht verletzt, eine Räumung des Gebäudes war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

