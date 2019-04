Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geldbörse gestohlen

Vreden (ots)

Ein Taschendieb hat am Mittwoch eine 77-Jährige in Vreden um ihre Geldbörse gebracht. Die Frau aus dem niederländischen Eibergen hielt sich zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Winterswyker Straße auf, als ein Unbekannter ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus.

In diesem Zusammenhang erneuert die Polizei ihre Warnung vor Taschendiebstählen. Nehmen Sie möglichst nie mehr an Geld und Wertsachen mit als nötig. Das Portemonnaie sollte am besten in einer Innentasche am Körper getragen werden. Beim Aufbewahren in einer Handtasche sollte diese gut verschlossen sein und die Verschlussseite zum Körper zeigen. Taschendiebe nutzen für ihre Taten eine Vielzahl von Tricks aus. Sie suchen Situationen, die ihrer kriminellen Absicht entgegenkommen. Das gilt nicht zuletzt für das Einkaufen in Verbrauchermärkten und ähnlichen Geschäften, in denen Gedränge entstehen kann. Ausführliche Informationen zu diesem Thema vermittelt unsere Interseite www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell