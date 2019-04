Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Fahrer hatte Cannabis konsumiert

Heiden (ots)

Ein unfreiwilliges Ende fand am Mittwochabend die Autofahrt eines 28-Jährigen in Heiden: Polizeibeamte hatten ihn auf der Velener Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Zum exakten Nachweis des Drogenkonsums entnahm ein Arzt dem Fahrer in der Polizeiwache Borken eine Blutprobe.

