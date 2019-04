Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Berauscht am Steuer

Reken (ots)

Gekifft hatte ein Autofahrer, den die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld kontrolliert hat. Der 18-Jährige war mit einem Wagen auf der Straße Schwietering unterwegs gewesen. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

