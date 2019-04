Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 76 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Schöppingen erlitten. Die Steinfurterin befuhr mit ihrem Wagen gegen 13.00 Uhr die L582 aus Richtung Rosendahl kommend in Richtung Schöppingen. An der Einmündung der K28 kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 45-Jährigen: Der Münsteraner hatte von der prinzipiell untergeordneten Kreisstraße nach links in die L582 in Richtung Schöppingen einbiegen wollen. Ein Rettungswagen brachte die 76-Jährige in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

