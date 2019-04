Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstähle aus mehreren Autos

Stadtlohn (ots)

Werkzeug und elektronische Geräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus vier parkenden Autos in Stadtlohn gestohlen. Der erste Fall ereignete sich an der Straße Am Losbergpark: Dort entwendeten die Täter aus einem Firmenfahrzeug ein Notebook, zwei Werkzeugkisten, eine Tauchsäge, eine Ersatzteilkiste, ein Elektromessgerät und eine Schlagbohrmaschine. Der zweite Fall trug sich an der Goethestraße zu. Die Beute aus dem dort stehenden Firmenfahrzeug besteht aus Elektrowerkzeug und einer Werkzeugmaschine. Zudem stahlen die Unbekannten an gleicher Stelle aus einem Pkw ein Autoradio. Zu einer weiteren, gleich gelagerten Tat kam es am Kiefernweg. Dort bestand die Beute aus einem fest eingebauten Navigationssystem, das in einem Pkw installiert war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

