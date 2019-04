Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Handtrockner gestohlen

Raesfeld (ots)

Auf einen Warmlufthandtrockner hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Raesfeld abgesehen: Die Täter entwendeten das Gerät aus einer öffentlichen Toilettenanlage am Südring. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

