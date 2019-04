Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - schwerer Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Am 12.04.2019 gegen 21.42 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Ein 55jähriger Gronauer befuhr mit seinem Fahrrad den Gerlingweg und wollte die Ahauser Straße überqueren. Dabei übersah er den Pkw eines 27jährigen Gronauers, der seinerseits die Ahauser Straße aus Ahaus kommend in Fahrtrichtung Gronau-Epe befuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Enschede verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ahauser Straße gesperrt.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

