Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Vier Personen im Krankenhaus und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Dingdener Straße am Dienstag um kurz nach 16 Uhr. Eine 32-Jährige Bocholterin befuhr die Dingdener Straße in Richtung Dingden und wollte nach links in die Birkenallee abbiegen. In ihrem Auto befanden sich auch zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und neun Monaten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah die 32-Jährige das ihr entgegen kommende Auto eines 65-Jährigen Isselburgers. Es kam zum Zusammenprall. Rettungswagen brachten alle vier Personen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten eingeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

