Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Ein 72-jähriger Pedelecfahrer musste am Dienstag nach einem Unfall auf der Dinxperloer Straße Höhe Herzogstraße im Krankenhaus behandelt werden. Als er gegen 10.45 Uhr die Herzogstraße in Richtung Holtwick überqueren wollte, übersah ihn ein 70-jähriger Autofahrer, der von der Dinxperloer Straße nach links in die Herzogstraße einbiegen wollte. Der Pedelecfahrer konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden. Er verlor dadurch jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad. Ein Rettungswagen transportierte den leicht verletzten 72-jährigen Bocholter zum Krankenhaus. Von dort konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

