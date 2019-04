Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einbruchsversuch in Praxisräume

Bocholt (ots)

Den Seiteneingang einer Praxis an der Straße Am Annenhof versuchten Unbekannte erfolglos aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 15.00 Uhr. Täterhinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel.: 02871/2990.

