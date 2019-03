Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 59 Jahre alte Radfahrerin am Freitag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Die Bocholterin war gegen 09.00 Uhr im Kreisverkehr Unter den Eichen/Burloer Weg unterwegs. Eine 64-jährige Autofahrerin aus Bocholt erfasste sie bei Einfahren in den Kreisverkehr. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell