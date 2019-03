Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Gaststätte

Rhede (ots)

In der Nacht zum Dienstag schlug ein Einbrecher gegen 02.50 Uhr eine Scheibe einer Gaststätte am Rathausplatz ein. In der Gaststätte brach er einen Dart-Automaten auf und entwendete eine Sparbox und Bargeld aus der Kasse. Ein Zeuge wurde durch das Klirren auf den Einbrecher aufmerksam, verständigte die Polizei und verfolgte den dunkel gekleideten Täter, der in Richtung Geutingshof flüchtete. Der Zeuge verlor den Einbrecher aber aus den Augen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

