Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau: Person bei Überqueren der Bahngleise tödlich verletzt

Gronau (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 14.15 Uhr, versuchte ein Mann trotz geschlossener Bahnschranken am Bahnübergang Klosterstiege in Gronau, die Bahngleise zu überqueren. Dabei wurde er von dem Regionalzug in Fahrtrichtung Gronau erfasst und tödlich verletzt. Der Bahnübergang blieb für die Dauer der Bergung und polizeilichen Maßnahmen bis 17.15 Uhr gesperrt. Bislang ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, um wen es sich bei dem Toten handelt, die Ermittlungen dauern an. Die Insassen des Zuges wurden mit einem Bus zum Bahnhof Gronau gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle / Leitstelle



Telefon: 02861-900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell