Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag

Korrektur zur Körperverletzung mittels eines Messers (ots: 05.03.2019; 14:08 Uhr)

Stadtlohn (ots)

Entgegen der Angabe in der Ursprungsmeldung trug sich die Tat nicht in einem Festzelt sondern im Bereich eines Toilettenwagens am Rathaus (Tordurchgang zur Straße Markt) zu. Wir bitten, die fehlerhafte Ortsangabe zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell