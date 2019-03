Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheibe am Wagen eingeschlagen

Gronau (ots)

Die Heckscheibe eines geparkten Autos haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau eingeschlagen. Das beschädigte Fahrzeug hatte an der Straße Krummer Weg gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

